Для лечения коронавируса в Нью-Йорке начнут распространение гидроксихлорохин

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) со вторника начнут распространять в Нью-Йорке для лечения больных, заразившихся коронавирусом. Об этом глава американской администрации рассказал в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Рад сообщить, что Нью-Йорке начнутся клинические испытания существующих лекарств, которые могут быть эффективны против вируса. По моему указанию федеральное правительство поможет приобрести большое количество гидроксихлорохина, - сказал он. - [Препарат] начнет распространяться во вторник, будет доступным утром для многих в Нью-Йорке".