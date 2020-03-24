Границы Японии закроются для жителей 18 европейский стран и Ирана
08:30 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги объявил о предстоящем закрытии границы страны для жителей 18 расположенных в Европе государств, а также Ирана из-за угрозы нового коронавируса. Об этом во вторник сообщает агентство Киодо.
Как уточняет агентство, ограничение вступит в силу для европейцев - жителей Андорры, Австрии, Бельгии, Ватикана, Дании, Германии, Италии, Испании, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Словении, Франции, Швейцарии и Эстонии.
Отмечается, что власти Японии не позволят пересечь границу страны побывавшим в указанных государствах в течение последних 14 дней.
По данным источника агентства Киодо в японском правительстве, в ближайшее время эти меры будут окончательно рассмотрены рабочей группой, возглавляемой премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее Токио вводил подобные ограничения для приезжающих из некоторых районов Китая, Южной Кореи, Италии, Испании, Швейцарии, а также для жителей Исландии и Сан-Марино.
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