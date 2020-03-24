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Правительство не поддержало проект об особом порядке увольнения при эпидемии

09:00 24.03.2020 Источник: РБК

Правительство не поддержало предложение Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии, рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил источник в аппарате кабинета министров.

Проект поправок в Трудовой кодекс, разработанный Минтрудом, предлагает наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии, сообщили в министерстве.

«Минтруд, действительно, разработал такое предложение, — сказал РБК источник в правительстве. — Но в том варианте документа, который подготовило министерство, правительство видит риски для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование».

Согласно одной из версий проекта поправок, в случае эпидемии Минтруд предлагал установить двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении и выплачивать выходное пособие без сохранения зарплаты на период трудоустройства.

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