Правительство не поддержало проект об особом порядке увольнения при эпидемии

09:00 Источник: РБК

Правительство не поддержало предложение Минтруда о наделении кабинета министров правом вводить особый порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии, рассказал источник РБК в правительстве и подтвердил источник в аппарате кабинета министров.

Проект поправок в Трудовой кодекс, разработанный Минтрудом, предлагает наделить правительство правом определять срок уведомления работника о предстоящем увольнении по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации в условиях эпидемии, сообщили в министерстве.

«Минтруд, действительно, разработал такое предложение, — сказал РБК источник в правительстве. — Но в том варианте документа, который подготовило министерство, правительство видит риски для работников и предложило Минтруду не вносить его на согласование».



Согласно одной из версий проекта поправок, в случае эпидемии Минтруд предлагал установить двухнедельный срок предупреждения работника о предстоящем увольнении и выплачивать выходное пособие без сохранения зарплаты на период трудоустройства.

