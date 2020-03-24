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Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

09:05 24.03.2020 Источник: Газета.Ru

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль заявил, что распространение коронавируса в мире является репетицией биологической войны. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24».

По словам врача, нынешняя пандемия демонстрирует, насколько система здравоохранения готова к подобным внештатным ситуациям. Коронавирус, считает Рошаль, показал, что оптимизация в медицинских учреждениях имеет недостатки.

Доктор отметил, что российские регионы должны иметь достаточно ресурсов для оказания полноценной медицинской помощи.

На данный момент в России зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-2019. 17 человек вылечились, смертей нет.  Газета.Ru

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