Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны
09:05 24.03.2020 Источник: Газета.Ru
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль заявил, что распространение коронавируса в мире является репетицией биологической войны. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24».
По словам врача, нынешняя пандемия демонстрирует, насколько система здравоохранения готова к подобным внештатным ситуациям. Коронавирус, считает Рошаль, показал, что оптимизация в медицинских учреждениях имеет недостатки.
Доктор отметил, что российские регионы должны иметь достаточно ресурсов для оказания полноценной медицинской помощи.
На данный момент в России зарегистрировано 438 случаев заражения COVID-2019. 17 человек вылечились, смертей нет. Газета.Ru
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