Посол РФ в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о коронавирусе в России

09:20 Источник: РБК

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. Заявление Антонова опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По словам Антонова, принятые меры позволили России противостоять вирусу лучше, чем страны, «которые HRW традиционно избегает критиковать».

Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его мнению, может не хватить простым гражданам. РБК