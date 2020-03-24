Посол РФ в США посоветовал главе HRW не дезинформировать о коронавирусе в России
09:20 24.03.2020 Источник: РБК
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о действиях российских властей по борьбе с коронавирусом. Заявление Антонова опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
«Призываем главу HRW не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
По словам Антонова, принятые меры позволили России противостоять вирусу лучше, чем страны, «которые HRW традиционно избегает критиковать».
Ранее Рот написал в Twitter, что российские власти ничего не предпринимают, чтобы предотвратить «скупание богатыми русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его мнению, может не хватить простым гражданам. РБК
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