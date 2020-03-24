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Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга

09:32 24.03.2020 Источник: Известия

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, переговоры уже начались, но в данный момент в мире идет борьба за деньги, так как все страны пытаются получить помощь или займ. Шмыгаль также добавил, что власти действуют так, как все развитые страны мира, — конкурируют за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив спрогнозировала оптимальный сценарий развития экономической ситуации в стране. По ее прогнозам, на фоне борьбы с COVID-19 ВВП Украины упадет на 5%, а дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП, хотя изначально закладывался показатель в 2%, пишет «РИА Новости».

Ранее, 23 марта, сообщалось, что в связи с распространением коронавируса на Украине были перенесены сроки весеннего призыва.  Известия

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