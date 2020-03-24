РФ предоставит Белоруссии скидку на нефть больше, чем та просила - СМИ
10:00 24.03.2020 Источник: РБК
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли. Источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подтвердил порядок скидки.
В этом случае Россия будет поставлять нефть Белоруссии даже на более выгодных условиях, чем до сих пор просил Минск. Ранее Белоруссия настаивала на обнулении премий для российских нефтяных компаний, составлявших $11,7–12 за тонну, говорили РБК два чиновника, близких к обеим сторонам переговоров.
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