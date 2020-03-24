Полиция обнаружила девочку, пропавшую из роддома в Йошкар-Оле
10:05 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы в Марий Эл обнаружили живой девочку, которая предположительно была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле в понедельник, сообщили ТАСС в УМВД республики.
"Обнаружена живой новорожденная девочка, по предварительной информации, это ребенок, похищенный в понедельник", - сказала собеседница агентства, добавив, что личность ребенка устанавливается.
23 марта в Йошкар-Оле из республиканского медицинского учреждения "Перинатальный центр" пропала новорожденная девочка. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
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