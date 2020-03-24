Более 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

10:20 Источник: РБК

В Китае более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случай инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277. РБК