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НОВОСТИ

Более 90% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

10:20 24.03.2020 Источник: РБК

В Китае более 90% зараженных коронавирусом нового типа выздоровели. Сейчас в больницах находятся всего 4735 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 78 новых случаев заражения и лишь семь летальных исходов (все в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса). При этом 456 пациентов вылечились и выписались из медицинских учреждений.

К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксировано 81 171 случай инфицирования (из них 73 159 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3277.  РБК

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