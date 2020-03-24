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Польша не пропустила российские самолеты с медпомощью для Италии - СМИ

10:32 24.03.2020 Источник: Комсомольская правда

Изучив маршрут наших Ил-76 на сервисе FlightRadar, российские пользователи интернета обратили внимание на странный крюк, который сделали самолеты. Их путь лежал через Сочи, где производилась дозаправка, а это – лишняя тысяча километров. Очевидно намного короче и быстрее было лететь через воздушное пространство Белоруссии, Польши, Чехии… Что же заставило наши ВКС лететь «в обход»?

Официально об этом не говорят ни власти стран Евросоюза, в воздушном пространстве которых пролегает короткая трасса, ни Минобороны России. Однако в экспертной среде нашлось только одно объяснение: Польша закрыла свое небо для российской авиации, поскольку посчитала, что она перевозит грузы военного назначения. Удивительная «солидарность» и как страны-члена ЕС, и как самого преданного участника блока НАТО.

- Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики, - прокомментировал в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. - Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем. "Комсомольская правда"

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