В Волгоградском госуниверситете займутся военной археологией

10:07 Источник: НГ-Online

В Волгоградском госуниверситете (ВолГУ) разрабатывается новая программа дополнительного образования - по подготовке и переподготовке руководителей поисковых отрядов. Над новым проектом работают сотрудники кафедры туризма ВолГУ совместно с университетскими археологами.

По словам руководителя ВолГУ Аллы Калининой, создание учебной программы по военной археологии является реакцией на популярное и активно развивающееся в нашей стране поисковое движение и движение исторических реконструкторов: «Важнейшая цель проекта – восстановление и защита исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Кстати, Волгоградский госуниверситет расположен на месте, где в годы Сталинградской битвы велись жестокие бои, по своей напряженности и драматизму сравнимые с боями на Мамаевом кургане. С первых дней существования университета в нем велась поисковая работа, итогом которой стал музей курсантских полков, оборонявших Сталинград».

В ВолГУ уже создан Всероссийский центр изучения военной истории, на базе которого регулярно проводятся международные научные конференции на военно-исторические и патриотические темы. Однако, по словам Аллы Калининой, сегодня в России фактически отсутствует целенаправленная подготовка специалистов-добровольцев, желающих заниматься поисковой работой: «Для этого необходим комплекс знаний, причем не только по военной истории, но и военной археологии, криминалистике, других отраслей науки и практики. Мы хотим разработать образовательную программу, дающую комплексную подготовку поисковикам, а также образовательный сертификат. Эти задачи мы и предполагаем решить уже в ближайшей перспективе».

Андрей Серенко