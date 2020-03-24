Губернаторам предложили проработать вопрос об ограничении посещения религиозных учреждений
11:00 24.03.2020 Источник: РБК
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений. С протоколом заседания рабочей группы ознакомился РБК. О некоторых решениях совета писало также издание «Медвестник».
«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности», — говорится в документе.
Кроме того, Минздрав и главы регионов должны в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения.
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