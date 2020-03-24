США сократят помощь Афганистану на $1 млрд
11:32 24.03.2020 Источник: Газета.Ru
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сокращают помощь Афганистану на $1 млрд. и готовы сократить аналогичную сумму в 2021 году, передает Reuters. По его словам, американская сторона пришла к такому решению из-за вражды между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом.
Помпео добавил, что США также пересмотрят все программы и проекты с целью определения дополнительных сокращений. «Мы пересмотрим наши обязательства», — резюмировал госсекретарь. Газета.Ru
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