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НОВОСТИ

США сократят помощь Афганистану на $1 млрд

11:32 24.03.2020 Источник: Газета.Ru

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сокращают помощь Афганистану на $1 млрд. и готовы сократить аналогичную сумму в 2021 году, передает Reuters. По его словам, американская сторона пришла к такому решению из-за вражды между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом.

Помпео добавил, что США также пересмотрят все программы и проекты с целью определения дополнительных сокращений. «Мы пересмотрим наши обязательства», — резюмировал госсекретарь.  Газета.Ru

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