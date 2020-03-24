Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%, WTI - на 4,8%

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:25 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 4,8% и находится на отметке в $24,5 за баррель.

В пике роста, по данным на 4:10 мск, цена Brent поднималась до $28,4 за баррель (+5,1%), WTI - до $24,79 за баррель (+6%).