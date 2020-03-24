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Спрос на крупы, макароны и консервы в РФ начал снижаться - Минсельхоз

12:20 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на крупы, макароны и консервы в РФ в начале этой недели начал снижаться. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра Дмитрия Патрушева.

"По данным торговых сетей и Минпромторга, в ряде регионов на прошлой неделе наблюдался повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль, сахар. В начале текущей недели тенденция пошла на спад", - сказал он.

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