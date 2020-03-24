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Заработная плата не должна уменьшаться из-за перехода на удаленную работу - Котяков

12:32 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заработная плата не должна быть уменьшена в связи с переходом сотрудников на удаленную работу при сохранении полного объема обязанностей. Об этом во вторник заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Заработная плата при удаленной занятости при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, должна сохраниться. Никакого уменьшения быть не должно", - сказал он.

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