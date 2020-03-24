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Власти Италии не исключили, что реальное число заразившихся коронавирусом в 10 раз больше

13:00 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в стране не 64 тысячи, а в десять раз больше.

"Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 не выявленных случаев вполне правдоподобно", - сказал Боррелли в опубликованном во вторник интервью газете "Репубблика".

Он также не отрицал, что через несколько дней Италия обгонит Китай по числу заразившихся.

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тыс. человек, из которых чуть более 6 тыс. умерли и почти 7,5 тыс. излечились. В Китае, где практически остановилась волна заражений, число инфицированных превысило 81 тыс., скончались 3270 человек. В Италии был зафиксирован антирекорд, когда только за сутки скончались почти 800 человек.

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