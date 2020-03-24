0
0
39
НОВОСТИ

Продажи презервативов в РФ за неделю выросли на 30%

13:05 24.03.2020 Источник: РБК

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн. руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 24.03.2020
Исследование отразило изменения в количестве накоплений россиян
0
38
13:00 24.03.2020
Власти Италии не исключили, что реальное число заразившихся коронавирусом в 10 раз больше
0
68
12:32 24.03.2020
Заработная плата не должна уменьшаться из-за перехода на удаленную работу - Котяков
0
119
12:20 24.03.2020
Спрос на крупы, макароны и консервы в РФ начал снижаться - Минсельхоз
0
129
12:05 24.03.2020
Кабмин РФ выделит Минобороны более 8 млрд рублей на строительство инфекционных центров
0
197
12:00 24.03.2020
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%, WTI - на 4,8%
0
173
11:37 24.03.2020
Сервис Сбербанка DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса
0
167
11:32 24.03.2020
США сократят помощь Афганистану на $1 млрд
0
173
11:20 24.03.2020
Более миллиарда индийцев оказались на закрытых из-за коронавируса территориях
0
228
11:05 24.03.2020
Жаров возглавил "Газпром-медиа"
0
216

Возврат к списку