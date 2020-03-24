Продажи презервативов в РФ за неделю выросли на 30%

13:05 Источник: РБК

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн. руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.