Продажи презервативов в РФ за неделю выросли на 30%
13:05 24.03.2020 Источник: РБК
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
За одиннадцатую неделю 2020 года в России было продано 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн. руб. В это же время в прошлом году продажи составили 477 тыс. упаковок общей стоимостью 122 млн. руб. Таким образом, прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении.
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