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НОВОСТИ

Исследование отразило изменения в количестве накоплений россиян

13:20 24.03.2020 Источник: Известия

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»). Однако это самый низкий показатель за последние четыре года и немногим больше значения в кризисный 2014-й. Больше всего удалось накопить жителям Чукотки и Ненецкого автономного округа. Меньше сбережений у проживающих в Тюменской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, отмечают эксперты.

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