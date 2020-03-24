Президент Эстонии заявила, что ЕС не справляется с основной задачей во время пандемии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала исполнение Евросоюзом своих основных функций на фоне распространения пандемии нового коронавируса.

"Европейский союз сегодня на самом деле не справляется со своей основной задачей - обеспечивать функционирование единого рынка, - приводит ее слова во вторник портал Э-эр- эр. - Основная функция ЕС в том, чтобы у нас было единое экономическое пространство, свободное движение рабочей силы, товаров, услуг и капитала. Как минимум с тремя из этих [компонентов] у нас сегодня очевидные проблемы".

Кальюлайд отметила, что ждет от Еврокомиссии более решительных действий, направленных на то, чтобы между странами ЕС продолжали перемещаться грузы.

"Ее (Еврокомиссии - прим. ТАСС) основная деятельность - добиваться, чтобы действовали те вещи, о которых мы договорились, - добавила президент Эстонии. - Я думаю, что нам нужно настойчиво говорить со своими партнерами, союзниками, соседями и с самой Еврокомиссией, как обеспечить, чтобы товары не застревали [на границах]".

Как указала Кальюлайд, хотя, например, Германия активно сотрудничает с Эстонией и позволила вернуться домой десяткам застрявшим на немецко-польской границе жителям, эти договоренности стали результатом двусторонних переговоров, а не действий ЕС. "Так что у многих людей сейчас есть много вопросов по поводу солидарности в Европейском союзе, - подчеркнула она. - Европейской комиссии сейчас не удается выполнять свою центральную функцию. Но я надеюсь, что мы все вместе это уладим, но только все вместе. Еще раз повторю, что ЕС - это не вещь в себе, а союз наших национальных государств".