Телеведущий Киселев призвал уберечь Путина от коронавируса
14:00 24.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Киселёв призвал уберечь Путина от коронавируса: нужно защищать командира. Сегодня телеведущий написал в своём Telegram-канале такую фразу: «Важно уберечь Путина».
Радиостанция «Говорит Москва» обратилась к Дмитрию Киселёву за разъяснениями. Журналист сообщил, что имел в виду эпидемиологическую ситуацию в стране.
«В условиях мировой пандемии важно, чтобы коронавирусом не заболел Путин. Я даже писал об этом: что от Путина очень много зависит, Путин — это целый институт, и без Путина Россия нежизнеспособна. Так что критически важно для России, у которой недоделанная политическая система, где нет правых и левых толком, где всё это в зачатке, сохранить президента. Это как на фронте: нужно защищать командира. Так что это абсолютно уставное требование. Мне кажется, что общество должно отнестись с пониманием к мерам безопасности и предосторожности, которые будут предприняты и уже предприняты ради сохранения Путина».
Накануне власти Москвы рекомендовали людям старше 65 лет не выходить из дома, чтобы не заразиться коронавирусом. По мнению врачей, эта возрастная группа находится в зоне риска. Владимиру Путину 67 лет.
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