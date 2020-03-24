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НОВОСТИ

В Испании за сутки более 500 человек умерли из-за коронавируса

14:12 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 39673 случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили во вторник в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 2696 человек, 3794 пациента выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (12352). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами. Ранее в Минздраве высказали мнение, что такая тенденция продолжится еще как минимум в течение недели.

В понедельник днем ведомство информировало о 33089 заболевших и 2182 жертвах эпидемии.

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