Большинство россиян считает советскую эпоху лучшей в истории страны - исследование
14:32 24.03.2020 Источник: Ведомости
75% россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны, не согласны с этим суждением лишь 18% опрошенных. Это следует из подготовленного «Левада-центром» исследования «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении», с которым ознакомились «Ведомости».
Услышав выражение «советская эпоха», респонденты прежде всего думают о стабильности и уверенности в завтрашнем дне (16% ответов), хорошей жизни в стране (15%) и о личной жизни – детстве, молодости, родителях (11%). Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоминают 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях – по 1%. В целом положительные характеристики советскому времени дают 76% респондентов, нейтральные – 38%, а отрицательные – лишь 7%. Эта сумма выше 100%, так как некоторые респонденты давали разные оценки.
О распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, и столько же считают, что его можно было избежать.
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