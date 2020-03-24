В реанимации НИИ Склифосовского находятся 20 пациентов с коронавирусом

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

20 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации НИИ Склифосовского. Два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«Это действительно тяжёлые формы, которые требуют определённой терапии… и всех мер реанимационного обеспечения», — сообщил журналистам директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он отметил, что средний возраст больных ниже, чем в Италии — где-то в районе 40 лет. У большей части пациентов не тяжёлая форма инфекции.

Петриков сказал, что корпус, куда поступают пациенты с ОРВИ и подозрением на коронавирус, был открыт 20 марта. Говорит Москва