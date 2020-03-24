Суд направил убийцу ребенка в детсаду в Нарьян-Маре на принудительное лечение
15:12 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение Дениса Поздеева, который убил ребенка в детсаду в Нарьян- Маре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Выездное заседание суда, проходившее в закрытом режиме, состоялось во вторник в Архангельске.
"Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.
31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), он признал свою вину.
Согласно заключению стационарной комплексной психолого- психиатрической судебной экспертизы, Поздеев в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.
Новости
- 16:21 24.03.2020
- Более 300 раз корпоративные клиенты звонили на горячую линию Сбербанка по вопросам работы в связи с коронавирусом
- 16:12 24.03.2020
- МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса
- 16:00 24.03.2020
- Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке - СМИ
- 15:40 24.03.2020
- Абэ предложил МОК перенести Олимпиаду в Токио на срок не позднее лета 2021 года
- 15:00 24.03.2020
- В реанимации НИИ Склифосовского находятся 20 пациентов с коронавирусом
- 14:32 24.03.2020
- Большинство россиян считает советскую эпоху лучшей в истории страны - исследование
- 14:12 24.03.2020
- В Испании за сутки более 500 человек умерли из-за коронавируса
- 14:00 24.03.2020
- Телеведущий Киселев призвал уберечь Путина от коронавируса
- 13:32 24.03.2020
- Президент Эстонии заявила, что ЕС не справляется с основной задачей во время пандемии
- 13:20 24.03.2020
- Исследование отразило изменения в количестве накоплений россиян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать