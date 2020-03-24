Суд направил убийцу ребенка в детсаду в Нарьян-Маре на принудительное лечение

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение Дениса Поздеева, который убил ребенка в детсаду в Нарьян- Маре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Выездное заседание суда, проходившее в закрытом режиме, состоялось во вторник в Архангельске.

"Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.

31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), он признал свою вину.

Согласно заключению стационарной комплексной психолого- психиатрической судебной экспертизы, Поздеев в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, руководить ими.