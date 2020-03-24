Абэ предложил МОК перенести Олимпиаду в Токио на срок не позднее лета 2021 года
15:40 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом предложил отложить Олимпиаду в Токио на один год, достигнув договоренности по поводу того, чтобы соревнования прошли не позднее лета 2021 года. Об этом глава правительства по итогам состоявшегося телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
"С учетом нынешней ситуации, мы предложили рассмотреть возможность перенести [Олимпийские] игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года", - сказал он.
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