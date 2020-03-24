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Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке - СМИ

16:00 24.03.2020

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. 

Как стало известно«МК», семья Лещенко была госпитализирована на днях — медики частной скорой помощи определили двустороннее воспаление легких. Диагноз коронавирус пока не подтвердился. Певца и его вторую половину госпитализировали скорее в профилактических целях.

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