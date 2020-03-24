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ФБК подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи с Русланом Шаведдиновым

16:32 24.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Фонд борьбы с коррупцией подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи со своим сотрудником Русланом Шаведдиновым. Он проходит службу в армии на Новой Земле.

Как сообщил в соцсетях основатель ФБК Алексей Навальный, 18-го марта Шаведдинова увезли из части и с тех пор он не выходит на связь, несмотря на решение суда, разрешившего Руслану пользоваться телефоном.

Кроме того, в Следственный комитет будет подано заявление о похищении человека и о превышении должностных полномочий.  Эхо Москвы

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