МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса
16:12 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.
"В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК [Томас Бах] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества", - говорится в сообщении.
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