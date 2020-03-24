МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа.

"В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК [Томас Бах] и премьер-министр Японии [Синдзо Абэ] пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества", - говорится в сообщении.