Более 300 раз корпоративные клиенты звонили на горячую линию Сбербанка по вопросам работы в связи с коронавирусом

16:21

В первые дни работы на горячую линию Сбербанка для корпоративных клиентов по вопросам работы в связи с коронавирусом COVID-19 клиенты позвонили более 300 раз. 50% звонков касались самого COVID-19 и были посвящены его профилактике, диагностике и лечению болезни. 14% бизнесменов интересовались режимом работы подразделений Сбербанка и дистанционными сервисами, 10% - обслуживанием кредитных обязательств, 6% - мерами санитарной обработки инкассаторских машин и наличных денег и другими вопросами. Кроме корпоративных клиентов, поддержку по теме коронавируса получали и клиенты–физические лица – 9%. Чаще всего на линию обращались из Москвы, Сочи, Саратова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«В этой непростой ситуации нам очень важно постоянно быть на связи с клиентами, разъяснять им все действия банка, отвечать на любые вопросы, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Подразделения Сбербанка по обслуживанию юридических лиц работают в штатном режиме, мы предпринимаем все возможные меры предосторожности и строго соблюдаем санитарные нормы, но в целях профилактики рекомендуем клиентам минимизировать посещение наших офисов, равно как и других общественных мест и транспорта, осуществляя банковские операции дистанционно».

Сбербанк также открыл на своем сайте специальную страницу «Бизнес на удаленке», который помогает корпоративным клиентам эффективно перестроить бизнес-процессы. На странице выложены самые актуальные бесплатные предложения банка, а также информация о скидках и полезных сервисах для перехода на работу в режиме онлайн. За первые сутки работы страницы ее посетило примерно 5000 пользователей.

А инструкции от «СберРешений» для поддержки перевода бизнеса на удаленный режим загрузили уже более 1000 пользователей. Кроме того, свыше 100 компаний воспользовались специальным предложением (0 руб. на 2 мес.) на сервис CRM 24, позволяющий организовать совместную удаленную работу сотрудников с таск-трекером, CRM и функцией видеоконференций.