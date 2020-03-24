Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прибыл в московский поселок Коммунарка, где осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин прибыл в больницу в Коммунарке", - сказал Песков.

Кадры посещения президентом РФ действующей больнице в Коммунарке были показаны в эфире телеканала "Россия-24". Президент, одетый в спортивный костюм, прошелся по коридорам медицинского учреждения. Экскурсию проводил главный врач больницы № 40 Денис Проценко. На кадрах видно, как во время подъема на лифте Путин интересуется у медика, нравится ли ему больница. "Космос, я учился и обменивался в Европе, оно, конечно, на порядок лучше", - ответил Проценко.

Путин предпринял все необходимые предосторожности, посещая больницу. На кадрах видно, как он переодевается в специальный защитный противовирусный костюм желтого цвета и одевает специальную маску, закрывающую все лицо.