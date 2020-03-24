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Власти Польши выдали России совладельца "Зимней вишни"

17:32 24.03.2020 Источник: РБК

Власти Польши выдали России Вячеслава Вишневского, разыскиваемого после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Следственный комитет уточнил, что Вишневский был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин, в связи с тем что в Польше распространяется коронавирусная инфекция COVID-19, в один из следственных изоляторов Калининграда.  РБК

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