18:00 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G20 в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«26 марта президент примет участие в экстренном саммите “Группы двадцати”, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику», — говорится в сообщении. RNS