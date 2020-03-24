Неизвестные "заминировали" 13 пассажирских внутрироссийских авиарейсов за день - источник
19:20 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество "заминированных" во вторник пассажирских самолетов в РФ выросло до 13, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.
"Поступили анонимные сообщения о минировании еще пяти рейсов: Москва - Владивосток, Москва - Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург - Москва, Новосибирск - Москва, Москва - Казань и Омск - Москва", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о "минировании" восьми самолетов.
НОВОСТИ
- 19:22 24.03.2020
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт не будет
- 18:40 24.03.2020
- Все страны ЕС закрыли свои границы
- 18:00 24.03.2020
- Путин примет участие в экстренном саммите G20
- 17:39 24.03.2020
- В марте россияне стали тратить больше наличных, подсчитал Московский кредитный банк
- 17:32 24.03.2020
- Власти Польши выдали России совладельца "Зимней вишни"
- 17:12 24.03.2020
- Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
- 17:00 24.03.2020
- Две тысячи россиян "застряли" на курортах Египта
- 16:32 24.03.2020
- ФБК подаст иск в Архангельский гарнизонный военный суд из-за отсутствия телефонной связи с Русланом Шаведдиновым
- 16:30 24.03.2020
- Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
- 16:21 24.03.2020
- Более 300 раз корпоративные клиенты звонили на горячую линию Сбербанка по вопросам работы в связи с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать