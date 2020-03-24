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Неизвестные "заминировали" 13 пассажирских внутрироссийских авиарейсов за день - источник

19:20 24.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество "заминированных" во вторник пассажирских самолетов в РФ выросло до 13, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Поступили анонимные сообщения о минировании еще пяти рейсов: Москва - Владивосток, Москва - Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург - Москва, Новосибирск - Москва, Москва - Казань и Омск - Москва", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" восьми самолетов.

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