19:22 Источник: НГ-Online

Храм Воскресения Христа, больше известный как храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт не будет. Об этом 24 марта сообщил православный портал Orthodox Times со ссылкой на Иерусалимский патриархат. Издание пояснило, что еще 20 марта три основные общины храма - патриархия Иерусалимской православной церкви, католическая община Францисканцев-хранителей Святой земли и Армянский патриархат опубликовали совместное заявление, из которого следует, что «церковь Гроба Господня с Ужасной Голгофой и Всесвятой Гробницей останется открытой для богослужений, согласно существующему статус-кво».

«Общины, живущие в храме Гроба Господня, будут продолжать обычную жизнь церкви в соответствии с инструкциями общественного здравоохранения. Мы будем едины духовно в нашей цели сохранить вековую традицию постоянных молитв в храме даже в те печальные времена, когда паломники не могут добраться до Иерусалима и местные верующие вынуждены оставаться в своих домах. Сохраняя церковь открытой, мы призываем верующих воздерживаться от любых собраний более 10 человек в одном и том же месте и в одно и то же время в базилике, соблюдайте минимальное расстояние 2 метра между каждым человеком, избегать любого акта преданности, который может включать физический контакт, такой как касание и поцелуй камней, прикосновение к иконам, облачениям и персоналу в базилике», - говорится в частности в коммюнике.

Ранее власти Израиля в связи с пандемией коронавируса ввели жесткие карантинные меры и потребовали закрытия всех религиозных учреждений страны. Православные верующие опасались, что закрытие храма Гроба Господня сделает невозможным церемонию схождения Благодатного огня, которая проходит накануне православной Пасхи. В этом году это церковное торжество будет отмечаться 19 апреля.

Милена Фаустова

