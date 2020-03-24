В регионах России закрылись синагоги
19:35 24.03.2020 Источник: НГ-Online
На прошлой неделе главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода направили письма в общины с рекомендацией закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения, временно отказаться от проведения общественных шабатних трапез, сообщает пресс-служба ФЕОР.
В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры.
Одними из первых закрылись синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.
При этом увеличивается количество благотворительных программ, осуществляется доставка продуктовых наборов семьям на карантине, пожилым людям и тем, кто находится в группе риска, а также оказывается другая необходимая помощь.
НГ- религии
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