Для вывоза россиян из-за рубежа Минтранс получит средства из резервного фонда правительства
20:00 24.03.2020 Источник: Интерфакс
Минтранс РФ получит средства из резервного фонда правительства для организации вывоза россиян из стран с неблагоприятной ситуацией из-за Covid-19.
Проект акта о выделении Минтрансу этих средств "в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан" должны подготовить само транспортное ведомство и Минфин, следует из сообщения по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, состоявшегося в понедельник. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен обеспечить проработку документа и до 25 марта представить его премьер-министру Михаилу Мишустину.
Минтрансу также поручено проработать вопрос привлечения сил и средств Минобороны, МЧС, Управления делами президента для эвакуации россиян.
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