Для вывоза россиян из-за рубежа Минтранс получит средства из резервного фонда правительства

20:00 Источник: Интерфакс

Минтранс РФ получит средства из резервного фонда правительства для организации вывоза россиян из стран с неблагоприятной ситуацией из-за Covid-19.

Проект акта о выделении Минтрансу этих средств "в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан" должны подготовить само транспортное ведомство и Минфин, следует из сообщения по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, состоявшегося в понедельник. Департамент промышленности, энергетики и транспорта правительства должен обеспечить проработку документа и до 25 марта представить его премьер-министру Михаилу Мишустину.

Минтрансу также поручено проработать вопрос привлечения сил и средств Минобороны, МЧС, Управления делами президента для эвакуации россиян.