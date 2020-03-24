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Правительство поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры

20:40 24.03.2020 Источник: Известия

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства во вторник, 24 марта.

Решение приняли в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Кроме того, предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Следить за выполнением соответствующего распоряжения правительства будет Роспотребнадзор.  Известия

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