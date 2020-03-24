Московский патриархат готовится к полному карантину
20:48 24.03.2020 Источник: НГ-Online
По российским епархиям Русской православной церкви 24 марта было разослано циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).
Из текста следует, что в РПЦ рассматривают вариант закрытия храмов на период пандемии коронавируса. «Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутствия за богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие», - говорится частности в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
В церкви также предписали «всем епархиальным преосвященным» быть в тесном контакте с региональными властями, сообщать им о тех мерах, которые проводятся в храмах для профилактики COVID-19 и в случае «издания официальных актов региональных властей» соблюдать «исходя из пастырских соображений и заботы о людях, иные меры, не противоречащие строю церковной жизни». В случае, если региональные власти обратятся к представителям церкви по поводу «ограничения посещения культовых сооружений», рекомендовано «предложить главе субъекта Федерации вести проработку вопроса в непосредственном личном взаимодействии» с правящим архиереем.
НГ- религии
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