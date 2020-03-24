Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса
22:00 24.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Генсек ООН призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса. Это нужно для обеспечения доступа к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи.
«Я призываю отказаться от санкций. Это время солидарности, а не изоляции», — написал Антониу Гуттериш в письме участникам «Большой двадцатки».
Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта в режиме видеоконференции. Этот форум инициировала Саудовская Аравия. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия получила приглашение и готовится к участию. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 21:20 24.03.2020
- Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции
- 20:48 24.03.2020
- Московский патриархат готовится к полному карантину
- 20:40 24.03.2020
- Правительство поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры
- 20:00 24.03.2020
- Для вывоза россиян из-за рубежа Минтранс получит средства из резервного фонда правительства
- 19:35 24.03.2020
- В регионах России закрылись синагоги
- 19:22 24.03.2020
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт не будет
- 19:20 24.03.2020
- Неизвестные "заминировали" 13 пассажирских внутрироссийских авиарейсов за день - источник
- 18:40 24.03.2020
- Все страны ЕС закрыли свои границы
- 18:00 24.03.2020
- Путин примет участие в экстренном саммите G20
- 17:39 24.03.2020
- В марте россияне стали тратить больше наличных, подсчитал Московский кредитный банк
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать