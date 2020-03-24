Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Генсек ООН призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса. Это нужно для обеспечения доступа к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи.

«Я призываю отказаться от санкций. Это время солидарности, а не изоляции», — написал Антониу Гуттериш в письме участникам «Большой двадцатки».

Саммит G20 по коронавирусу пройдёт 26 марта в режиме видеоконференции. Этот форум инициировала Саудовская Аравия. Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия получила приглашение и готовится к участию. Говорит Москва