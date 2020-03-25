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Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп

22:40 24.03.2020 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп считает, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус. "Нам нужно вернуться к работе", - сказал Трамп, выступая во вторник в эфире телеканала Fox News.

"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".

По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".

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