Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп
22:40 24.03.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп считает, что гражданам страны следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус. "Нам нужно вернуться к работе", - сказал Трамп, выступая во вторник в эфире телеканала Fox News.
"Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не "отключали" из-за этого страну. Еще больше людей мы теряем в авариях. И мы при этом не просим автопроизводителей прекратить делать машины", - отметил он.
Трамп подчеркнул, что люди умирают от гриппа, но еще больше людей можно потерять, если "страна окажется в обширной рецессии или депрессии".
По словам Трампа, США "не были созданы, чтобы оставаться без работы".
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