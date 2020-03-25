Находясь на карантине россияне стали больше играть в компьютерные игры
07:40 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне, вынужденные работать и учиться удаленно из-за коронавируса, стали больше покупать игровую компьютерную технику и в целом проводить время в играх. Об этом рассказали ТАСС представители ретейла и ведущих игровых площадок.
Как отмечают в "М.Видео-Эльдорадо", за первые месяцы 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа игровых приставок и игр показала рост в пределах 10%, а за последнюю неделю спрос растет двузначными темпами. Спрос на видеоигры увеличился на 50%, одной из причин стал старт продаж предложения легендарного шутера DOOM Eternal, уточнили в компании.
"Ситилинк" со своей стороны наблюдает рост спроса на товары, которые можно отнести к категориям для удаленной работы и гейминга, рассказал директор по закупкам компании Олег Пчельников. Самая высокая динамика - у ноутбуков, за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажа выросла в 3 раза.
За этот же период выросли продажи компьютеров - на 56%, игровых приставок и джойстиков - на 26%. "Из-за перехода на удаленную работу все чаще приобретаются модели ноутбуков в ценовом сегменте от 18 тыс. до 25 тыс. руб. Для дистанционного обучения и личных целей - модели дороже 40 тыс. руб. В них мощные комплектующие, высокие качественные характеристики - это делает их идеальными для современных компьютерных игр", - пояснил Пчельников.
НОВОСТИ
- 22:40 24.03.2020
- Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп
- 22:00 24.03.2020
- Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса
- 21:20 24.03.2020
- Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции
- 20:48 24.03.2020
- Московский патриархат готовится к полному карантину
- 20:40 24.03.2020
- Правительство поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры
- 20:00 24.03.2020
- Для вывоза россиян из-за рубежа Минтранс получит средства из резервного фонда правительства
- 19:35 24.03.2020
- В регионах России закрылись синагоги
- 19:22 24.03.2020
- Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт не будет
- 19:20 24.03.2020
- Неизвестные "заминировали" 13 пассажирских внутрироссийских авиарейсов за день - источник
- 18:40 24.03.2020
- Все страны ЕС закрыли свои границы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать