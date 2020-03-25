Находясь на карантине россияне стали больше играть в компьютерные игры

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, вынужденные работать и учиться удаленно из-за коронавируса, стали больше покупать игровую компьютерную технику и в целом проводить время в играх. Об этом рассказали ТАСС представители ретейла и ведущих игровых площадок.

Как отмечают в "М.Видео-Эльдорадо", за первые месяцы 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажа игровых приставок и игр показала рост в пределах 10%, а за последнюю неделю спрос растет двузначными темпами. Спрос на видеоигры увеличился на 50%, одной из причин стал старт продаж предложения легендарного шутера DOOM Eternal, уточнили в компании.

"Ситилинк" со своей стороны наблюдает рост спроса на товары, которые можно отнести к категориям для удаленной работы и гейминга, рассказал директор по закупкам компании Олег Пчельников. Самая высокая динамика - у ноутбуков, за последние две недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их продажа выросла в 3 раза.

За этот же период выросли продажи компьютеров - на 56%, игровых приставок и джойстиков - на 26%. "Из-за перехода на удаленную работу все чаще приобретаются модели ноутбуков в ценовом сегменте от 18 тыс. до 25 тыс. руб. Для дистанционного обучения и личных целей - модели дороже 40 тыс. руб. В них мощные комплектующие, высокие качественные характеристики - это делает их идеальными для современных компьютерных игр", - пояснил Пчельников.