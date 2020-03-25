Европа не смогла правильно спрогнозировать масштабы кризиса из-за пандемии - Глава МИД Франции

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Европа оказалась не в состоянии правильно спрогнозировать масштабы кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

"Все оказалось отнюдь не идеальным в том, что касается совместного ответа Европы на данный кризис. Ясно, что Европа не смогла предусмотреть его масштабы. К тому же, она медленно стартовала в своих действиях. Нельзя не признать, что односторонние решения на национальном уровне принимались без какой-либо координации", - сказал глава французского дипломатического ведомства в интервью, опубликованном во вторник газетой "Фигаро".

"Однако я считаю, что было бы ошибочным утверждать, что сегодня Европа не дает на сложившуюся ситуацию единого и совместного ответа, - добавил он. - Так, мы вместе приняли решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны. Мы совместно позаботились о том, чтобы контроль, установленный на внутренних границах стран, не препятствовал перевозке товаров, играющих жизненно важную роль в нашем снабжении. Мы также совместно начали закупки средств защиты и медицинских средств и оборудования".

При этом Ле Дриан напомнил, что страны ЕС на уровне сообщества выделили 187 млн евро на исследования по коронавирусу. "Также структуры ЕС будут играть решающую роль в том, что касается мер, направленных на ограничение экономического воздействия нынешнего кризиса. Европейский центральный банк уже продемонстрировал это, дав старт программе на 750 млрд евро, направленной на финансирование экономики", - добавил французский министр. "Европейские партнеры принимают сейчас совместно такие решения, которых никогда ранее не принималось в истории Евросоюза", - подчеркнул он.

"Тот сигнал, который мы тем самым даем, совершенно четко указывает на то, что мы без колебаний пойдем на инновационные меры, чтобы защитить наиболее пострадавшие сектора экономики и их работников. И мы будем поступать таким образом каждый раз, когда это будет необходимо. Я уверен, что сегодня в Европе все отдают себе отчет в необходимости единых действий перед лицом распространения вируса", - заявил глава МИД Франции.