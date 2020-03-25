Уже к маю Boeing планирует возобновить производство 737 MAX - агентство
08:10 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing ("Боинг") планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") к маю. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.
По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить экономического краха Boeing и окажут компании умеренную финансовую поддержку.
В декабре минувшего года Boeing объявила о приостановке выпуска 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой серии временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопиан эйрлайнз"), погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии стали 189 человек.
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