0
0
103
НОВОСТИ

Уже к маю Boeing планирует возобновить производство 737 MAX - агентство

08:10 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing ("Боинг") планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс") к маю. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.

По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить экономического краха Boeing и окажут компании умеренную финансовую поддержку.

В декабре минувшего года Boeing объявила о приостановке выпуска 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой серии временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines ("Эфиопиан эйрлайнз"), погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") в Индонезии стали 189 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 25.03.2020
Жителей Северо-Курильска эвакуируют в связи с угрозой цунами
0
38
09:00 25.03.2020
Число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 40 тысяч за сутки
0
53
08:50 25.03.2020
Опрос: Почти 50% родителей не довольны качеством дистанционного обучения детей
0
64
08:30 25.03.2020
Тест дающий результат на коронавирус за пять минут создали в Сингапуре - СМИ
0
99
07:50 25.03.2020
Европа не смогла правильно спрогнозировать масштабы кризиса из-за пандемии - Глава МИД Франции
0
177
07:40 25.03.2020
Находясь на карантине россияне стали больше играть в компьютерные игры
0
177
07:30 25.03.2020
Данные о ситуации с коронавирусом в Италии в Белом доме считают воодушевляющими
0
203
22:40 24.03.2020
Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп
0
810
22:00 24.03.2020
Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса
0
804
21:20 24.03.2020
Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции
0
842

Возврат к списку