Тест дающий результат на коронавирус за пять минут создали в Сингапуре - СМИ
08:30 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет в среду газета "Стрейтс таймс".
"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца", - сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, "уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований". "После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники", - отметила она.
Профессор также рассказала, что "сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека". По ее словам, "под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК". Сейчас, продолжила она, "требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур". Новый же метод "позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия", рассказала руководитель проекта.
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