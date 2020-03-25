0
0
81
НОВОСТИ

Тест дающий результат на коронавирус за пять минут создали в Сингапуре - СМИ

08:30 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет в среду газета "Стрейтс таймс".

"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца", - сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, "уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований". "После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники", - отметила она.

Профессор также рассказала, что "сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека". По ее словам, "под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК". Сейчас, продолжила она, "требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур". Новый же метод "позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия", рассказала руководитель проекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 25.03.2020
Жителей Северо-Курильска эвакуируют в связи с угрозой цунами
0
38
09:00 25.03.2020
Число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 40 тысяч за сутки
0
53
08:50 25.03.2020
Опрос: Почти 50% родителей не довольны качеством дистанционного обучения детей
0
64
08:10 25.03.2020
Уже к маю Boeing планирует возобновить производство 737 MAX - агентство
0
117
07:50 25.03.2020
Европа не смогла правильно спрогнозировать масштабы кризиса из-за пандемии - Глава МИД Франции
0
177
07:40 25.03.2020
Находясь на карантине россияне стали больше играть в компьютерные игры
0
177
07:30 25.03.2020
Данные о ситуации с коронавирусом в Италии в Белом доме считают воодушевляющими
0
203
22:40 24.03.2020
Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп
0
810
22:00 24.03.2020
Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса
0
804
21:20 24.03.2020
Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции
0
842

Возврат к списку