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Опрос: Почти 50% родителей не довольны качеством дистанционного обучения детей

08:50 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый родитель в России недоволен переходом на дистанционный формат обучения детей из-за коронавируса, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса проекта "Дети Mail.ru".

"Родителей попросили рассказать об организации дистанционного обучения для их детей, школьников и студентов. Треть (32%) респондентов отметили, что в целом учиться можно, но есть сложности. Каждый пятый родитель (23%) недоволен дистанционным обучением. Не жалуются на эффективность такого процесса получения знаний лишь 16%", - говорится в материалах.

Согласно данным, 41% респондентов ругает качество дистанционного обучения, 35% опрошенных жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей, о дефиците времени на занятия с ребенком из-за работы сообщил 31% родителей. При этом самим процессом обучения в дистанционном формате недовольны 49% опрошенных, 25% из них обратили внимание на отсутствие удобной платформы для такого обучения, а 24% - на непонятные инструкции по организации обучения.

"Среди плюсов дистанционного обучения родители отметили низкий риск заражения ОРВИ (42%), домашнее питание (22%), удобный график (21%) и возможность выспаться (14%). Кроме того, 16% уверены, что так дети учатся самостоятельности", - отмечается в материалах.

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