Опрос: Почти 50% родителей не довольны качеством дистанционного обучения детей
08:50 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый пятый родитель в России недоволен переходом на дистанционный формат обучения детей из-за коронавируса, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса проекта "Дети Mail.ru".
"Родителей попросили рассказать об организации дистанционного обучения для их детей, школьников и студентов. Треть (32%) респондентов отметили, что в целом учиться можно, но есть сложности. Каждый пятый родитель (23%) недоволен дистанционным обучением. Не жалуются на эффективность такого процесса получения знаний лишь 16%", - говорится в материалах.
Согласно данным, 41% респондентов ругает качество дистанционного обучения, 35% опрошенных жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей, о дефиците времени на занятия с ребенком из-за работы сообщил 31% родителей. При этом самим процессом обучения в дистанционном формате недовольны 49% опрошенных, 25% из них обратили внимание на отсутствие удобной платформы для такого обучения, а 24% - на непонятные инструкции по организации обучения.
"Среди плюсов дистанционного обучения родители отметили низкий риск заражения ОРВИ (42%), домашнее питание (22%), удобный график (21%) и возможность выспаться (14%). Кроме того, 16% уверены, что так дети учатся самостоятельности", - отмечается в материалах.
НОВОСТИ
- 09:05 25.03.2020
- Жителей Северо-Курильска эвакуируют в связи с угрозой цунами
- 09:00 25.03.2020
- Число зараженных коронавирусом в мире выросло почти на 40 тысяч за сутки
- 08:30 25.03.2020
- Тест дающий результат на коронавирус за пять минут создали в Сингапуре - СМИ
- 08:10 25.03.2020
- Уже к маю Boeing планирует возобновить производство 737 MAX - агентство
- 07:50 25.03.2020
- Европа не смогла правильно спрогнозировать масштабы кризиса из-за пандемии - Глава МИД Франции
- 07:40 25.03.2020
- Находясь на карантине россияне стали больше играть в компьютерные игры
- 07:30 25.03.2020
- Данные о ситуации с коронавирусом в Италии в Белом доме считают воодушевляющими
- 22:40 24.03.2020
- Американцам следует вернуться к работе, несмотря на коронавирус - Трамп
- 22:00 24.03.2020
- Гуттериш призвал страны G20 к отмене санкций из-за коронавируса
- 21:20 24.03.2020
- Прорабатывается возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать