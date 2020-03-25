Новая дата голосования по конституции будет определена отдельным документом - указ Путина

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

Как сообщает официальный сайт Кремля, документ предусматривает, что новая дата этого мероприятия, которое было ранее запланировано на 22 апреля, "определяется отдельным указом Президента Российской Федерации".

Путин также подписал сегодня указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за сотрудниками заработной платы. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в опубликованном тексте указа.



Согласно документу, эта мера не распространяется "на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы".

