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ВОЗ: Коронавирусом заразились более 414 тыс. человек, более 18 тыс умерли

07:40 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В общей сложности 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 25 марта. Об этом сообщила в среду в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 007, а умерших - на 1797.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 25 марта зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 человека и 813 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны (территории).


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