Если принятых мер для распространения коронавируса не хватит, Израиль готов к полной блокаде - Нетаньях
07:30 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что власти еврейского государства готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса в случае, если уже принятые меры не приведут к сокращению количества заражений.
"Шаги, которые мы предприняли в Израиле, предпринимаются по всему миру, однако их недостаточно, так как число пациентов удваивается каждые три дня. Через две недели у нас могут быть уже тысячи заболевших, многие из которых будут находиться на грани смерти. Поэтому если мы не увидим немедленного улучшения этой тенденции, у нас не останется иного выбора, кроме как ввести полную блокаду, за исключением обеспечения насущных потребностей, таких как продукты питания и лекарства. Это вопрос нескольких дней, мы уже ведем все необходимые приготовления - как логистические, так и юридические", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.
Ранее в среду правительство Израиля утвердило ужесточение карантина с 18:00 мск 25 марта на 7 дней. В частности, израильтянам предписано не отходить больше чем на 100 метров от своего места жительства, такси запрещено перевозить более одного пассажира, исключены собрания в помещениях и спортивные занятия. Ездить на личном транспорте можно в количестве не более двух человек и только в супермаркет за продуктами или в аптеку, для получения медицинского обслуживания, а также в случае "передвижения работника на разрешенную работу в соответствии с действующими установками".
НОВОСТИ
- 08:10 26.03.2020
- Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель
- 07:50 26.03.2020
- В целях профилактики с 28 марта по 5 апреля все студенты отправятся на каникулы - Минобрнауки РФ
- 07:40 26.03.2020
- ВОЗ: Коронавирусом заразились более 414 тыс. человек, более 18 тыс умерли
- 00:45 26.03.2020
- Посещение церквей в Москве также может быть ограничено - СМИ
- 22:40 25.03.2020
- Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем - МО РФ
- 22:00 25.03.2020
- Агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы на "негативный"
- 21:20 25.03.2020
- Из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня в Иерусалиме
- 20:40 25.03.2020
- Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов
- 20:00 25.03.2020
- Новая дата голосования по конституции будет определена отдельным документом - указ Путина
- 19:20 25.03.2020
- Выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать