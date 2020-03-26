Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 20 марта 2020 года.

Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 0,24% и находится на отметке в $24,55 за баррель.