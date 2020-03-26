0
0
0
НОВОСТИ

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

08:10 26.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 20 марта 2020 года.

Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 0,24% и находится на отметке в $24,55 за баррель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:50 26.03.2020
В целях профилактики с 28 марта по 5 апреля все студенты отправятся на каникулы - Минобрнауки РФ
0
59
07:40 26.03.2020
ВОЗ: Коронавирусом заразились более 414 тыс. человек, более 18 тыс умерли
0
77
07:30 26.03.2020
Если принятых мер для распространения коронавируса не хватит, Израиль готов к полной блокаде - Нетаньях
0
74
00:45 26.03.2020
Посещение церквей в Москве также может быть ограничено - СМИ
0
530
22:40 25.03.2020
Истребитель Су-27 пропал с экранов радаров над Черным морем - МО РФ
0
685
22:00 25.03.2020
Агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы на "негативный"
0
702
21:20 25.03.2020
Из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня в Иерусалиме
0
751
20:40 25.03.2020
Из-за коронавируса в Нидерландах уничтожают миллионы цветов
0
824
20:00 25.03.2020
Новая дата голосования по конституции будет определена отдельным документом - указ Путина
0
757
19:20 25.03.2020
Выплаты по больничному должны быть не менее одного МРОТ в месяц - Путин
0
785

Возврат к списку